Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Кедми о российских войсках на границе с Украиной и конфликте на Донбассе 02.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 02.04.2021. Кедми о российских войсках на границе с Украиной и конфликте на Донбассе
02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Кедми о российских войсках на границе с Украиной и конфликте на Донбассе (2 Апреля 2021)

72 просмотров
3
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

 

В тот же день министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что Украина провоцирует обострение конфликта в Донбассе и следует по пути силового решения конфликта.

 

1 апреля в Пентагоне выразили озабоченность по поводу сообщений о перемещениях российских военнослужащих. Там отметили, что знают об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кедми о российских войсках на границе с Украиной и конфликте на Донбассе (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу