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Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В тот же день министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что Украина провоцирует обострение конфликта в Донбассе и следует по пути силового решения конфликта.

1 апреля в Пентагоне выразили озабоченность по поводу сообщений о перемещениях российских военнослужащих. Там отметили, что знают об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО.

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