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Время покажет. "Северный поток-2" атакуют 02.04.2021

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Видео 02.04.2021. Время покажет. "Северный поток-2" атакуют
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Видео - Время покажет. "Северный поток-2" атакуют (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Оператор российского газопровода «Северный поток-2» рассказал, что в районе строительства были замечены военные корабли. В компании считают, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод. Удастся ли России завершить проект?

 

Также в центре внимания одна из российских вакцин “ЭпиВак Корона”, о которой в прямом эфире программы “Время покажет” рассказал ее разработчик, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН “Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” Александр Семенов, гуманитарная катастрофа на  Украине, где регистрируют рекордное количество смертей от коронавируса, и резонансная авария на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била.

 

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