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Время покажет. Как Америка защищает Украину 02.04.2021

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Видео 02.04.2021. Время покажет. Как Америка защищает Украину
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Видео - Время покажет. Как Америка защищает Украину (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

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