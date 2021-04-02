Время покажет. Владимир Познер в Тбилиси

Вечер с Соловьевым. Приходится бороться! Без русского народа страны не будет

Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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