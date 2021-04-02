Видео - Время покажет. Как Америка защищает Украину (2 Апреля 2021)
Опубликовано: 2 Апреля 2021
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Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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