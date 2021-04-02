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Царьград. Главное. Дикий прецедент: 6-летнюю девочку вызвали в суд за ЖКХ-долги умершей матери 02.04.2021

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Царьград. Главное 02.04.2021. Дикий прецедент: 6-летнюю девочку вызвали в суд за ЖКХ-долги умершей матери
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Царьград. Главное - Дикий прецедент: 6-летнюю девочку вызвали в суд за ЖКХ-долги умершей матери (2 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Вопиющий случай в Новосибирской области: местная энергетическая компания подала в суд за коммунальные долги. Ответчиком по иску стала шестилетняя девочка. Её вызвали в суд из-за задолженности умершей матери. Размер иска — 26 тысяч рублей. Как несовершеннолетняя девочка стала правопреемницей долга? Почему взрослые родственники, которые, как и она, имеют доли в квартире, не оплатили долг?

 

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