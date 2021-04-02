В этом выпуске:

- За последнюю неделю марта цены выросли еще на 2 десятых процента;

- Авиаперелеты по России на апрель-июнь по сравнению с 2019-м подорожали на 15-120 процентов;

- Российские олигархи за первый квартал разбогатели на 24 миллиарда долларов;

- В районе строительства Северного потока-2 оживление;

- Вашингтон готов вступиться за Украину в случае агрессии со стороны России;

- Европейские правые сбиваются в коалицию;

- В Новосибирской области энергетики подали в суд на 6-летнюю девочку за долги ее погибшей матери;

- В Новосибирске готовят акцию протеста сотрудники крупнейшего в России производителя прессов;

- В Свердловской области на грани остановки завод «Русский хром»;

- В России за сутки снова меньше 9 тысяч заразившихся ковидом;

- В Благовещенске врачи местного кардиоцентра невзирая на пожар продолжили операцию на сердце.

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