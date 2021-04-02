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Константин Сёмин. Украину прикроют. Ребенок и кредиторы. Хирурги в огне. Галопом по Европам 02.04.2021

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Константин Сёмин 02.04.2021. Украину прикроют. Ребенок и кредиторы. Хирурги в огне. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Украину прикроют. Ребенок и кредиторы. Хирурги в огне. Галопом по Европам (2 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 2 Апреля 2021

В этом выпуске:
- За последнюю неделю марта цены выросли еще на 2 десятых процента;
- Авиаперелеты по России на апрель-июнь по сравнению с 2019-м подорожали на 15-120 процентов;
- Российские олигархи за первый квартал разбогатели на 24 миллиарда долларов;
- В районе строительства Северного потока-2 оживление;
- Вашингтон готов вступиться за Украину в случае агрессии со стороны России;
- Европейские правые сбиваются в коалицию;
- В Новосибирской области энергетики подали в суд на 6-летнюю девочку за долги ее погибшей матери;
- В Новосибирске готовят акцию протеста сотрудники крупнейшего в России производителя прессов;
- В Свердловской области на грани остановки завод «Русский хром»;
- В России за сутки снова меньше 9 тысяч заразившихся ковидом;
- В Благовещенске врачи местного кардиоцентра невзирая на пожар продолжили операцию на сердце.

 

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