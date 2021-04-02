История вновь повторяется: Китай бойкотирует ряд западных брендов после их отказа закупать хлопок из Синьцзянь-Уйгурского района (КНР обвиняют в использовании рабского труда уйгурского меньшинства). Вашингтон уже ноет, что это «управляемый государством бойкот», хотя, как это обычно бывает в случае с Поднебесной, китайцы сами устраивают бойкот после подобных заявлений – это бывало уже не раз.



При этом американские корпорации зачастую сами эксплуатируют сотрудников и активно борются с профсоюзами, поддерживая права национальных меньшинств исключительно на словах. Разберем на примере компании Amazon.

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