Соловьёв LIVE - Камо грядеши Россия? Новая национальная идеология. Донбасс - когда война? Плацдарм Леонкова (2 Апреля 2021)
Опубликовано: 2 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Федеральные каналы не хотят это показывать»: Эльман Пашаев о ДТП Эдварда Била и мытищинском стрелке
Военные корабли у "Северного потока - 2" и таран польского судна. Что задумали противники России
Еще
«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Камо грядеши Россия? Новая национальная идеология. Донбасс - когда война? Плацдарм Леонкова (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.