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Кедми о российских войсках на границе с Украиной и конфликте на Донбассе

Страны СНГ при немецкой оккупации и сейчас. АРМАГЕДДОНЫЧ

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Разоблачение: Рашкин и Навальный — агенты спецслужб?

- БАЙРАКТАРЫ в небе Донбасса

- Власовцы действуют в угоду киевскому режиму и НАТО

- Украина стягивает войска

- Нападение на Северный поток-2. Пора дать отпор.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Разоблачение: Рашкин и Навальный - агенты спецслужб? Украина стягивает войска. СМЕРШ (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.