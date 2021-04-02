Соловьёв LIVE - Разоблачение: Рашкин и Навальный - агенты спецслужб? Украина стягивает войска. СМЕРШ (2 Апреля 2021)
Опубликовано: 2 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Разоблачение: Рашкин и Навальный — агенты спецслужб?
- БАЙРАКТАРЫ в небе Донбасса
- Власовцы действуют в угоду киевскому режиму и НАТО
- Украина стягивает войска
- Нападение на Северный поток-2. Пора дать отпор.
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