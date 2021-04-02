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Соловьёв LIVE. Разоблачение: Рашкин и Навальный - агенты спецслужб? Украина стягивает войска. СМЕРШ 02.04.2021

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Соловьёв LIVE 02.04.2021. Разоблачение: Рашкин и Навальный - агенты спецслужб? Украина стягивает войска. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Разоблачение: Рашкин и Навальный - агенты спецслужб? Украина стягивает войска. СМЕРШ (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

- Разоблачение: Рашкин и Навальный — агенты спецслужб?
- БАЙРАКТАРЫ в небе Донбасса
- Власовцы действуют в угоду киевскому режиму и НАТО
- Украина стягивает войска
- Нападение на Северный поток-2. Пора дать отпор.

 

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