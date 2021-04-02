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Сенат. Экологическая культура, туристический кешбэк и гаражная амнистия 02.04.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 02.04.2021. Экологическая культура, туристический кешбэк и гаражная амнистия
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Сенат с Юрием Богдановым - Экологическая культура, туристический кешбэк и гаражная амнистия (2 Апреля 2021)

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Опубликовано: 2 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

О перспективах программы туристического кешбэка – сенатор Инна Святенко. Поддержка сельского хозяйства и органические продукты: интервью с сенатором Алексеем Майоровым. Зачем нужна единая база детей мигрантов в России, объясняет сенатор Лилия Гумерова. Также в выпуске: встреча сенаторов с чрезвычайным и полномочным послом России в США, мнения о программе обязательной маркировки упакованной питьевой воды и необходимости регулирования деятельности общественных палат.

 

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