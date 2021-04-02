О перспективах программы туристического кешбэка – сенатор Инна Святенко. Поддержка сельского хозяйства и органические продукты: интервью с сенатором Алексеем Майоровым. Зачем нужна единая база детей мигрантов в России, объясняет сенатор Лилия Гумерова. Также в выпуске: встреча сенаторов с чрезвычайным и полномочным послом России в США, мнения о программе обязательной маркировки упакованной питьевой воды и необходимости регулирования деятельности общественных палат.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Экологическая культура, туристический кешбэк и гаражная амнистия (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.