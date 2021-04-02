Смотрите в этом выпуске: в Благовещенске кардиохирурги продолжили операцию, несмотря на пожар; подробности встречи Владимира Путина с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым; видео допроса блогера, который устроил страшное ДТП в центре Москвы; спецназ Росгвардии проводит учения в Арктике; Всемирный день распространения информации об аутизме напоминает об особенных людях, которые живут среди нас; 75 лет Ренату Акчурину — одному из лучших кардиохирургов мира; в Москве, в Большом театре, вручают премию «Браво».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (2 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.