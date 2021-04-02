Контейнеровоз сняли с мели, Суэцкий канал свободен. Снабжение постепенно восстанавливается, но удар по логистике, которая нанесла пандемия, оказался еще сильнее. Перспективы развития транспорта в условиях сворачивания глобализации. Ближний Восток – по-прежнему один из ключевых регионов мира. Постепенно он начинает все больше влиять на международные тенденции. Санкционное давление как признак нечестной конкуренции. Зачем нужен механизм экономического давления и насколько он успешен?

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