Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о незавидной судьбе Навального, которого используют как пешку в гибридной войне против России. Ключевые сотрудники ФБК (иностранного агента) Навального находятся за рубежом и оттуда, под руководством кураторов из западных спецслужб, ведут свою деструктивную деятельность.

Последние митинги показали, что никакой реально значимой поддержки у проекта «Навальный» нет, поэтому его заместитель Леонид Волков решил создать виртуальную карту, чтобы надуть пузырь мнимых сторонников, показать заказчикам фейковый результат.

Тем временем Навальный в тюрьме, отбывающий, наконец, положенный срок, не интересен практически никому – за исключением своих яростных адептов. Финансирование тает, база пожертвований сокращается с каждым днём, сторонники уходят. Что будет дальше? Анализируем происходящие события в новом видеоролике.

Смотрите онлайн Николай Стариков Команде Навального Навальный не нужен (3 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.