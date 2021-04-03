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Николай Стариков. Команде Навального Навальный не нужен 03.04.2021

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Николай Стариков 03.04.2021. Команде Навального Навальный не нужен
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Николай Стариков - Команде Навального Навальный не нужен (3 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о незавидной судьбе Навального, которого используют как пешку в гибридной войне против России. Ключевые сотрудники ФБК (иностранного агента) Навального находятся за рубежом и оттуда, под руководством кураторов из западных спецслужб, ведут свою деструктивную деятельность.

 

Последние митинги показали, что никакой реально значимой поддержки у проекта «Навальный» нет, поэтому его заместитель Леонид Волков решил создать виртуальную карту, чтобы надуть пузырь мнимых сторонников, показать заказчикам фейковый результат.

 

Тем временем Навальный в тюрьме, отбывающий, наконец, положенный срок, не интересен практически никому – за исключением своих яростных адептов. Финансирование тает, база пожертвований сокращается с каждым днём, сторонники уходят. Что будет дальше? Анализируем происходящие события в новом видеоролике.

 

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