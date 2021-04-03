Кедми о российских войсках на границе с Украиной и конфликте на Донбассе

Страны СНГ при немецкой оккупации и сейчас. АРМАГЕДДОНЫЧ

Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе. Как мы должны реагировать? Гость – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

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