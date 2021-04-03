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Соловьёв LIVE. "Антироссийский бой!". Багдасаров призвал жестко ответить на агрессию ВСУ против Донбасса 03.04.2021

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Соловьёв LIVE 03.04.2021. "Антироссийский бой!". Багдасаров призвал жестко ответить на агрессию ВСУ против Донбасса
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Соловьёв LIVE - "Антироссийский бой!". Багдасаров призвал жестко ответить на агрессию ВСУ против Донбасса (3 Апреля 2021)

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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе. Как мы должны реагировать? Гость – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

 

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