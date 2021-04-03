Соловьёв LIVE - "Антироссийский бой!". Багдасаров призвал жестко ответить на агрессию ВСУ против Донбасса (3 Апреля 2021)
Опубликовано: 3 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Главком украинской армии не исключил наступление в Донбассе. Как мы должны реагировать? Гость – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
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