Телеканал Дождь - Новая война в Донбассе или акция устрашения Украины со стороны России? Обострение ситуации (3 Апреля 2021)
Опубликовано: 3 Апреля 2021
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На востоке Украины вновь обостряется военный конфликт, в эфире Дождя глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал о возможностях его урегулирования.
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