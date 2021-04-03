Соловьёв LIVE - Игорь Марков: монолог. Премьера (3 Апреля 2021)
Опубликовано: 3 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Об участии в программе Владимира Соловьева
Об уголовном преследовании. Как вы оказались в украинской тюрьме и как вышли оттуда?
Как вы уехали из Украины?
О бизнесе и работе депутатом
Вам приписывают связь с криминалитетом...
Об итальянской тюрьме
Вы хотите вернуться домой?
Об отношениях в семье.
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