Об участии в программе Владимира Соловьева

Об уголовном преследовании. Как вы оказались в украинской тюрьме и как вышли оттуда?

Как вы уехали из Украины?

О бизнесе и работе депутатом

Вам приписывают связь с криминалитетом...

Об итальянской тюрьме

Вы хотите вернуться домой?

Об отношениях в семье.

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