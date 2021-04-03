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Вести в субботу 03.04.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 03.04.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (3 Апреля 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Машков не обычный человек Кузбасса. Что за картины впервые с 1939 года покажут теперь в самой Третьяковке? Стрельба у Капитолия в США, чего начитался нападавший? Массовая гибель животных  и сильное отравление людей на Камчатке, теперь выводы ученых. Где опасаться водорослей убийц. У привитого президента Аргентины подозревают коронавирус, что это значит?

 

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