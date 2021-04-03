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Центральное телевидение 03.04.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 03.04.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (3 Апреля 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз можно рассматривать как очередное событие в мировой торговой войне. Как противостояние между Китаем и США поднимает мировые цены практически на все? На Украине готовятся к очередной войне на Донбассе? С какой целью к линии конфликта стягивают все больше войск? Стоит ли ждать вмешательства НАТО в конфликт?

 

Почему одни люди начинают преследовать других, называя себя сталкерами? Как выяснить, не являешься ли ты целью какого-нибудь будущего маньяка и насильника? Какие подводные камни есть у дешевой ипотеки? Как не совершить ошибку, после которого можно потерять последнее жилье?

 

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