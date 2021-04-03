Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Чиновникам из Тобольска мешает русский атаман Ермак 03.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 03.04.2021. Чиновникам из Тобольска мешает русский атаман Ермак
03.04.2021 03.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 31.03.2021
Еще

Политическая Россия - Чиновникам из Тобольска мешает русский атаман Ермак (3 Апреля 2021)

23 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 3 Апреля 2021

Имя атамана Ермака Тимофеевича исчезло из шорт-листа на голосовании в Тобольске, где жителям предлагают выбрать название для нового аэропорта. Несмотря на то, что и историки, и общественность настаивают на увековечивании памяти Ермака в наименовании воздушной гавани, региональные чиновники отстаивают интересы кучки местных татарских националистов. Именно ушибленные свидомостью против того, чтобы аэропорт в Тобольске носил имя русского атамана.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Чиновникам из Тобольска мешает русский атаман Ермак (3 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу