Имя атамана Ермака Тимофеевича исчезло из шорт-листа на голосовании в Тобольске, где жителям предлагают выбрать название для нового аэропорта. Несмотря на то, что и историки, и общественность настаивают на увековечивании памяти Ермака в наименовании воздушной гавани, региональные чиновники отстаивают интересы кучки местных татарских националистов. Именно ушибленные свидомостью против того, чтобы аэропорт в Тобольске носил имя русского атамана.

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