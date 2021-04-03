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Постскриптум 03.04.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 03.04.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (3 Апреля 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Пушков

США и Китай на пути к конфронтации. Почему не состоится большая сделка? Русская женщина или издевательство над ней. Как в Совете Федерации осудили песню Манижи для Евровидения. Запад должен был стать на сторону Гитлера, в США выходит скандальная книга. Новая атака на историю. А также черствость и безразличие, как чиновники лишили сироту ковидных выплат. Икона украинского национализма, Тарас Шевченко, кто делает из него второго Бандеру?

 

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