Западные политики и чиновники разразились шквалом угроз в отношении России. В ответ российская сторона заявила о готовности разрыва отношений с Западом. На связи со студией – политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

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