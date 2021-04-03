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Соловьёв LIVE. «Это личный проект Путина»: Сатановский о новой нефтегазовой политике России 03.04.2021

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Соловьёв LIVE 03.04.2021. «Это личный проект Путина»: Сатановский о новой нефтегазовой политике России
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Соловьёв LIVE - «Это личный проект Путина»: Сатановский о новой нефтегазовой политике России (3 Апреля 2021)

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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Западные политики и чиновники разразились шквалом угроз в отношении России. В ответ российская сторона заявила о готовности разрыва отношений с Западом. На связи со студией – политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

 

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