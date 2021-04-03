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Политическая Россия. Иран и Йемен унижают Саудитов и бомбят столицу 03.04.2021

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Политическая Россия 03.04.2021. Иран и Йемен унижают Саудитов и бомбят столицу
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Политическая Россия - Иран и Йемен унижают Саудитов и бомбят столицу (3 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников. 

 

Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду". 

 

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