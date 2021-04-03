Телеканал Дождь - Подготовка к выборам в Госдуму. Новые правила для журналистов на митингах. Полиция на Артдокфесте (3 Апреля 2021)
Опубликовано: 3 Апреля 2021
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Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов во время работы на митингах. Согласно документу, отличительный знак представителя СМИ на публичном мероприятии — бейдж и специальный жилет журналиста.
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