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Дождь. Подготовка к выборам в Госдуму. Новые правила для журналистов на митингах. Полиция на Артдокфесте 03.04.2021

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Телеканал Дождь 03.04.2021. Подготовка к выборам в Госдуму. Новые правила для журналистов на митингах. Полиция на Артдокфесте
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Телеканал Дождь - Подготовка к выборам в Госдуму. Новые правила для журналистов на митингах. Полиция на Артдокфесте (3 Апреля 2021)

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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов во время работы на митингах. Согласно документу, отличительный знак представителя СМИ на публичном мероприятии — бейдж и специальный жилет журналиста.

 

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