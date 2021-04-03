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Право знать. Сергей Кургинян 03.04.2021

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Право знать! 03.04.2021. Сергей Кургинян
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Право знать! - Сергей Кургинян (3 Апреля 2021)

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Право знать
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Опубликовано: 3 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Сегодня у нас в гостях лидер движения суть времени Сергей Кургинян. На сайте министерства обороны позавчера по Украине появилось сообщение о переговорах двух министров обороны, украинского и американского. И там такие слова что в случае эскалации и агрессии России против Украины последняя не останется наедине с этой агрессией и Америка окажет полную поддержку.

 

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