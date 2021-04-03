Сегодня у нас в гостях лидер движения суть времени Сергей Кургинян. На сайте министерства обороны позавчера по Украине появилось сообщение о переговорах двух министров обороны, украинского и американского. И там такие слова что в случае эскалации и агрессии России против Украины последняя не останется наедине с этой агрессией и Америка окажет полную поддержку.

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