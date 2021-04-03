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Подготовка к выборам в Госдуму. Новые правила для журналистов на митингах. Полиция на Артдокфесте

В Санкт-Петербурге полиция и сотрудники Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино, сообщили в эфире Дождя куратор программ фестиваля Тамара Ларина и продюсер Евгений Гиндилис.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Попытка срыва «Артдокфеста»: полиция и Роспотребнадзор пришли в Дом кино в поисках ЛГБТ-пропаганды (3 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.