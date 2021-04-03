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Дождь. Попытка срыва «Артдокфеста»: полиция и Роспотребнадзор пришли в Дом кино в поисках ЛГБТ-пропаганды 03.04.2021

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Телеканал Дождь 03.04.2021. Попытка срыва «Артдокфеста»: полиция и Роспотребнадзор пришли в Дом кино в поисках ЛГБТ-пропаганды
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Телеканал Дождь - Попытка срыва «Артдокфеста»: полиция и Роспотребнадзор пришли в Дом кино в поисках ЛГБТ-пропаганды (3 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

В Санкт-Петербурге полиция и сотрудники Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино, сообщили в эфире Дождя куратор программ фестиваля Тамара Ларина и продюсер Евгений Гиндилис.

 

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