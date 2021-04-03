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Время в 21:00 03.04.2021

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Время в 21:00 03.04.2021
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Время в 21:00 (3 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: серьезное обострение в Донбассе; песня певицы Manizha стала самой популярной на ютьюб-канале "Евровидения"; залог стабильной эпидемической ситуации в стране - коллективный иммунитет от коронавируса; в Европе с опасением ожидают пасхальных торжеств; Тверской суд Москвы избрал меру пресечения блогеру, который стал виновником страшной аварии на Садовом кольце; состоялась первая премьера в 2021 году в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

 

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