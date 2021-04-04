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Дождь. «Когда я подал резюме в ФБК, он сказал: тебя посадят»: Иван Жданов об отце и возвращении в Россию 04.04.2021

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Телеканал Дождь 04.04.2021. «Когда я подал резюме в ФБК, он сказал: тебя посадят»: Иван Жданов об отце и возвращении в Россию
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Телеканал Дождь - «Когда я подал резюме в ФБК, он сказал: тебя посадят»: Иван Жданов об отце и возвращении в Россию (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

В гостях у Юлии Таратуты — директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он рассказал о последних новостях, связанных с арестом его отца, Юрия Жданова, который сидит в СИЗО в Ростовской области по обвинению в превышении должностных полномочий. Что происходит с Юрием и почему от его посещения отказались члены областной Общественной наблюдательной комиссии? Кроме того, обсудили голодовку, объявленную Алексеем Навальным из-за отказа пустить к нему врача — почему даже сотрудники ФБК были шокированы, когда об этом узнали, и когда голодовка может закончиться?

 

ФБК - иностранный агент.

 

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