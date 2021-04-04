В гостях у Юлии Таратуты — директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он рассказал о последних новостях, связанных с арестом его отца, Юрия Жданова, который сидит в СИЗО в Ростовской области по обвинению в превышении должностных полномочий. Что происходит с Юрием и почему от его посещения отказались члены областной Общественной наблюдательной комиссии? Кроме того, обсудили голодовку, объявленную Алексеем Навальным из-за отказа пустить к нему врача — почему даже сотрудники ФБК были шокированы, когда об этом узнали, и когда голодовка может закончиться?

ФБК - иностранный агент.

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