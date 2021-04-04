В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о закрытии сайта «RT на русском» в Латвии, о запрете Украины на ввоз из России ряда продовольственных товаров, о конечной цели деруссификации в Прибалтике и на Украине, а также о шпионской драме в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.

– Латвия закрывает доступ к сайту "RT на русском": как ответить России?

– О запрете Украины на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги.

– Какова конечная цель деруссификации в Прибалтике и на Украине?

– О шпионаже в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.

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