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Николай Стариков. Украина и китайцы, русские и Орда 04.04.2021

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Николай Стариков 04.04.2021. Украина и китайцы, русские и Орда
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Николай Стариков - Украина и китайцы, русские и Орда (4 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о закрытии сайта «RT на русском» в Латвии, о запрете Украины на ввоз из России ряда продовольственных товаров, о конечной цели деруссификации в Прибалтике и на Украине, а также о шпионской драме в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.

 

– Латвия закрывает доступ к сайту "RT на русском": как ответить России?
– О запрете Украины на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги.
– Какова конечная цель деруссификации в Прибалтике и на Украине?
– О шпионаже в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.

 

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