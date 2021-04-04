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Соловьёв LIVE. Пушилин об обострении ситуации на Донбассе и росте числа добровольцев 04.04.2021

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Соловьёв LIVE 04.04.2021. Пушилин об обострении ситуации на Донбассе и росте числа добровольцев
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Соловьёв LIVE - Пушилин об обострении ситуации на Донбассе и росте числа добровольцев (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о росте числа желающих поехать в Донбасс добровольцев на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.

 

«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой». Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни – не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений».
«Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», – заметил глава ДНР в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

 

Ранее в субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

 

Накануне ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

 

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