31 марта стало известно, что Алексей Навальный объявил голодовку. Навальный требует допустить к нему квалифицированного врача. До этого Навальный заявил об ухудшении состояния своего здоровья. Он жаловался на боли в спине и на онемение ноги и заявил, что его лечили только ибупрофеном.

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