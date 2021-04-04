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Навальный LIVE. Иван Жданов: Навальный объявил голодовку 04.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 04.04.2021. Иван Жданов: Навальный объявил голодовку
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Алексей Навальный LIVE - Иван Жданов: Навальный объявил голодовку (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

31 марта стало известно, что Алексей Навальный объявил голодовку. Навальный требует допустить к нему квалифицированного врача. До этого Навальный заявил об ухудшении состояния своего здоровья. Он жаловался на боли в спине и на онемение ноги и заявил, что его лечили только ибупрофеном.

 

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