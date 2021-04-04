Мир точно вошел в странную эпоху, когда нет больше доверяющих друг другу союзников и честно играющих противников. Есть лишь интересы, которые каждый продвигает по мере возможностей, и временные альянсы. Самым ярким тому доказательством служит заявление главы израильского минобороны. Почему самый преданный американский союзник идет ва-банк? Потому что Байден хочет переговоров о ядерной сделке с его злейшим врагом Ираном.

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