После прочтения заголовка этого материала у кого-то может сложиться ощущение, что он содержит первоапрельскую шутку. Однако сегодня уже не первое число текущего месяца, а написанное в заголовке – чистая правда. Наши сограждане выяснили, что одна из ведущих YouTube-канала «Навальный LIVE» действительно задействована в порнофильмах. И, что характерно, она закончила Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, который возглавляет записной либерал Алексей Кудрин.

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