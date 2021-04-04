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Дождь. Обострение в Донбассе. Отмена части показов на «Артдокфесте». Как болеют Covid-19 после вакцинации 04.04.2021

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Телеканал Дождь 04.04.2021. Обострение в Донбассе. Отмена части показов на «Артдокфесте». Как болеют Covid-19 после вакцинации
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Телеканал Дождь - Обострение в Донбассе. Отмена части показов на «Артдокфесте». Как болеют Covid-19 после вакцинации (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24". По словам Кравчука, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

 

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» отменили показы фильмов 4 апреля, которые должны были пройти в петербургском Доме кино. Это связано с тем, что два кинозала накануне были опечатаны сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщается на странице фестиваля в фейсбуке.

 

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