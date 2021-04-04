Тихановская и Латушко в списке террористов. Нападение у Капитолия. Годовщина теракта в Петербурге

Подготовка к выборам в Госдуму. Новые правила для журналистов на митингах. Полиция на Артдокфесте

«Когда я подал резюме в ФБК, он сказал: тебя посадят»: Иван Жданов об отце и возвращении в Россию

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24". По словам Кравчука, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» отменили показы фильмов 4 апреля, которые должны были пройти в петербургском Доме кино. Это связано с тем, что два кинозала накануне были опечатаны сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщается на странице фестиваля в фейсбуке.

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