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Дождь. «Бряцание оружием на границе». Реакция Киева на обострение в Донбассе и роль США в конфликте 04.04.2021

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Телеканал Дождь 04.04.2021. «Бряцание оружием на границе». Реакция Киева на обострение в Донбассе и роль США в конфликте
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Телеканал Дождь - «Бряцание оружием на границе». Реакция Киева на обострение в Донбассе и роль США в конфликте (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

В марте в СМИ появились сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной. При этом жители российских южных регионов начали массово публиковать в соцсетях кадры с военной техникой, движущейся к границе. В то же время на российском федеральном телевидении начали обсуждать подготовку Запада к войне с Россией на территории Украины.

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуации на линии соприкосновения в Донбассе «пугающей». Министерства иностранных дел Франции и Германии выразили свою обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины. Обсудили ситуацию с Алексеем Гончаренко, депутатом Верховной рады Украины.

 

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