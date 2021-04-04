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В марте в СМИ появились сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной. При этом жители российских южных регионов начали массово публиковать в соцсетях кадры с военной техникой, движущейся к границе. В то же время на российском федеральном телевидении начали обсуждать подготовку Запада к войне с Россией на территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуации на линии соприкосновения в Донбассе «пугающей». Министерства иностранных дел Франции и Германии выразили свою обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины. Обсудили ситуацию с Алексеем Гончаренко, депутатом Верховной рады Украины.

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