Президент Украины Владимир Зеленский два месяца ждал звонка американского коллеги Джо Байдена. И вот 2 апреля Зеленский и Байден проговорили почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее. Их телефонный разговор стал первым с тех пор, как новый президент США вступил в должность.

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