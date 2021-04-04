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Соловьёв LIVE. Кедми размазал Зеленского и назвал главную причину «истерики» Украины 04.04.2021

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Соловьёв LIVE 04.04.2021. Кедми размазал Зеленского и назвал главную причину «истерики» Украины
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Соловьёв LIVE - Кедми размазал Зеленского и назвал главную причину «истерики» Украины (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент Украины Владимир Зеленский два месяца ждал звонка американского коллеги Джо Байдена. И вот 2 апреля Зеленский и Байден проговорили почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее. Их телефонный разговор стал первым с тех пор, как новый президент США вступил в должность.

 

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