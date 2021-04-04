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Добров в эфире 04.04.2021

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Добров в эфире 04.04.2021
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Добров в эфире (4 Апреля 2021)

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Добров в эфире
Добров в эфире
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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Добров

Начиная с семидесятых, по всему Ираку ведется строительство ВУЗов и школ, автострад и электростанций, водопроводов и жилых кварталов, создана система всеобщего образования и здравоохранения, уровень грамотности населения вырос с 30 до 70 процентов, проводится модернизация сельского хозяйства.

 

Вторжение в Ирак в 2003-м и затяжная война привели к разрушению экономики, инфраструктуры крупных городов, доходы населения резко упали, рынок продуктов сократился на 60 процентов из-за спада сельхозпроизводства.

 

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