Начиная с семидесятых, по всему Ираку ведется строительство ВУЗов и школ, автострад и электростанций, водопроводов и жилых кварталов, создана система всеобщего образования и здравоохранения, уровень грамотности населения вырос с 30 до 70 процентов, проводится модернизация сельского хозяйства.

Вторжение в Ирак в 2003-м и затяжная война привели к разрушению экономики, инфраструктуры крупных городов, доходы населения резко упали, рынок продуктов сократился на 60 процентов из-за спада сельхозпроизводства.

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