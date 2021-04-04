Вести недели с Дмитрием Киселевым (4 Апреля 2021)
Опубликовано: 4 Апреля 2021
Ведущие: Дмитрий Киселёв
Еще
Армия трансгендеров. По каким расценкам Пентагон теперь будет менять пол своим солдатам и отчего собака бывает кусачей? Рыцарские доспехи, фонтан и два крокодила. Что еще скрывал за высоким забором оружейный бандит из подмосковья и на чем погорел? Пандемия в России вакциноуправляемая. Уже реально. И почему после коронавируса депрессия?
Смотрите онлайн Вести недели с Дмитрием Киселевым (4 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.