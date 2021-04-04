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Вести недели 04.04.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 04.04.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (4 Апреля 2021)

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Вести недели
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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Армия трансгендеров. По каким расценкам Пентагон теперь будет менять пол своим солдатам и отчего собака бывает кусачей? Рыцарские доспехи, фонтан и два крокодила. Что еще скрывал за высоким забором оружейный бандит из подмосковья и на чем погорел? Пандемия в России вакциноуправляемая. Уже реально. И почему после коронавируса депрессия?

 

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