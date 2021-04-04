Гибридная война Америки против России переходит в новую фазу. Они готовятся к настоящему горячему конфликту. По крайней мере предстоящие учения НАТО уже называют отработкой войны с Россией. Одновременно Пентагон ищет новые проекты по внедрению искусственного интеллекта и кибертехнологий, а западные политики активно пытаются переформатировать мировой порядок и заменить международное право неким порядком, основанным на правилах.

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