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Воскресный вечер с Соловьевым 04.04.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 04.04.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (4 Апреля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 4 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Гибридная война Америки против России переходит в новую фазу. Они готовятся к настоящему горячему конфликту. По крайней мере предстоящие учения НАТО уже называют отработкой войны с Россией. Одновременно Пентагон ищет новые проекты по внедрению искусственного интеллекта и кибертехнологий, а западные политики активно пытаются переформатировать мировой порядок и заменить международное право неким порядком, основанным на правилах.

 

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Комментариев: 3
Vlad
4 Апреля 2021, 18:08
Спасибо за ранний эфир. Смотрю на 1.25х.
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Виталий
4 Апреля 2021, 20:12
Огромное спасибо за Ваш ресурс, долго и мучительно искал что подобное , чтоб не смотреть тогоже Соловьева до часу ночи по МСК
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серж
4 Апреля 2021, 20:41
На 1.25 надо Шульман слушать. здесь только 1.75
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