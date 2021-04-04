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Дождь. Закат «Яблока»? Дмитрий Орешкин о том, почему Партия Явлинского не идёт на объединение с Навальным 04.04.2021

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Телеканал Дождь 04.04.2021. Закат «Яблока»? Дмитрий Орешкин о том, почему Партия Явлинского не идёт на объединение с Навальным
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Телеканал Дождь - Закат «Яблока»? Дмитрий Орешкин о том, почему Партия Явлинского не идёт на объединение с Навальным (4 Апреля 2021)

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Опубликовано: 4 Апреля 2021

«Яблоко» больше не будет политическим «Убером», — так анонсирует серьезные реформы внутри партии ее основатель и бывший лидер Григорий Явлинский. 

 

Политолог Дмитрий Орешкин считает задачу набрать 20 миллионов голосов, которую обозначил Явлинский, заведомо невыполнимой — более 2 миллионов голосов у партии собрать не получалось, а популярность ее продолжает снижаться. 

 

Также, по мнению Орешкина, партия могла бы присоединить членов команды Алексея Навального к электоральному процессу — так могла бы образоваться возможность создания реальной фракции демократических сил в Госдуме. Однако на это партия не пойдет.

 

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