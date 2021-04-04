Попытка срыва «Артдокфеста»: полиция и Роспотребнадзор пришли в Дом кино в поисках ЛГБТ-пропаганды

«Когда я подал резюме в ФБК, он сказал: тебя посадят»: Иван Жданов об отце и возвращении в Россию

Обострение в Донбассе. Отмена части показов на «Артдокфесте». Как болеют Covid-19 после вакцинации

«Бряцание оружием на границе». Реакция Киева на обострение в Донбассе и роль США в конфликте

«Яблоко» больше не будет политическим «Убером», — так анонсирует серьезные реформы внутри партии ее основатель и бывший лидер Григорий Явлинский.

Политолог Дмитрий Орешкин считает задачу набрать 20 миллионов голосов, которую обозначил Явлинский, заведомо невыполнимой — более 2 миллионов голосов у партии собрать не получалось, а популярность ее продолжает снижаться.

Также, по мнению Орешкина, партия могла бы присоединить членов команды Алексея Навального к электоральному процессу — так могла бы образоваться возможность создания реальной фракции демократических сил в Госдуме. Однако на это партия не пойдет.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Закат «Яблока»? Дмитрий Орешкин о том, почему Партия Явлинского не идёт на объединение с Навальным (4 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.