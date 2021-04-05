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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Лев Шлосберг 05.04.2021

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Утренний разворот 05.04.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Лев Шлосберг
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Лев Шлосберг (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Михаил Крейндлин, Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям  Отделения Гринпис в России

Ася Рак, экономический обозреватель

Виталий Всеволодович Манский, режиссер документального кино, президент фестиваля «Артдокфест»

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания, член федерального политкомитета партии «Яблоко».

 

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