Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Лев Шлосберг (5 Апреля 2021)
Опубликовано: 5 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной 02.04.2021
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Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания, член федерального политкомитета партии «Яблоко».
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