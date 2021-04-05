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Соловьёв LIVE. "Война неизбежна - это вопрос времени": с чем связано обострение конфликта на Донбассе 05.04.2021

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Соловьёв LIVE 05.04.2021. "Война неизбежна - это вопрос времени": с чем связано обострение конфликта на Донбассе
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Соловьёв LIVE - "Война неизбежна - это вопрос времени": с чем связано обострение конфликта на Донбассе (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Военный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский вместе с Семеном Багдасаровым обсуждают обострение конфликта на востоке Украины.

 

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