Соловьёв LIVE - "Война неизбежна - это вопрос времени": с чем связано обострение конфликта на Донбассе (5 Апреля 2021)
Опубликовано: 5 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Военный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский вместе с Семеном Багдасаровым обсуждают обострение конфликта на востоке Украины.
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