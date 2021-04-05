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Николай Стариков. США – уйгуры – Китай. Поле битвы – ислам. Атака на Познера в Грузии 05.04.2021

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Николай Стариков 05.04.2021. США – уйгуры – Китай. Поле битвы – ислам. Атака на Познера в Грузии
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Николай Стариков - США – уйгуры – Китай. Поле битвы – ислам. Атака на Познера в Грузии (5 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Что происходит между США и Китаем 
- О книге «Лицом к лицу с Америкой»
- Мнение о «коммунисте» Грудинине 
- За что посадили Николая Вавилова 
- Почему век малых партий закончился
- Зачем США оккупировали Пуэрто-Рико 
- Нужно ли инвестировать в криптовалюту 
- Как остановить войну на Донбассе 
- О книге Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» 
- Почему убрали генерала Власика
- Как работает современная российская полиция 
- Кто и как должен воспитывать политиков в России 
- Хрущев - предатель или дурак? 
- О геноциде индейцев и захвате Америки европейцами 
- Есть ли сегодня у России суверенитет 
- О «режиме Порошенко» и транспортировке газа через Украину 
- Как Россия должна действовать в ситуации с Донбассом 
- О Путине и его холодной вежливости 
- Как написать единый учебник по истории 
- Про арест Платошкина 
- Что случилось с Познером в Грузии 
- Идёт ли сейчас национализации российских элит 
- Об интервью с Антоном Красовским 
- Почему Троцкого убили в 1940 году 
- Об отношении к Карнаухову 
- Про мемуары Берии 
- Об исторических параллелях и 22 июня 1941 года 
- О предвыборной программе партии «Справедливая Россия - За Правду»
- Как депутат Фёдоров выслуживается перед «Единой Россией»
- Что такое социализм XXI века
- Почему Центробанк не подчинён России 
- Как выстраиваются геополитические отношения между странами
- Когда Россия начнёт раздавать паспорта всем жителям Украины 
- Нужно ли вакцинироваться от Ковида 
- О тематике новому посланию Федеральному Собранию.

 

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