Конституция гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь. К сожалению, только на бумаге. Алексей Навальный, находясь в колонии и пережив отравление нервно-паралитическим ядом, объявил голодовку с требованием допустить к себе лечащего врача. Протестное голодание — последний способ мирно отстоять свои права, которые регулярно нарушаются.

Мы поговорили с Леонидом Волковым и Сергеем Бойко, которые также держали голодовку. Они рассказали о своем опыте и что значит голодовка как политический жест. Также мы связались с врачом-специалистом по лечебному голоданию, который вел Любовь Соболь во время ее голодовки, Александром Барвинским. Он объяснил, как голодовка воздействует на организм, к каким последствиям приводит и многое другое.

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