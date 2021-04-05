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Навальный LIVE. «Это радикальное политическое протестное мероприятие»: к чему приведет голодовка Навального 05.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 05.04.2021. «Это радикальное политическое протестное мероприятие»: к чему приведет голодовка Навального
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Алексей Навальный LIVE - «Это радикальное политическое протестное мероприятие»: к чему приведет голодовка Навального (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Конституция гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь. К сожалению, только на бумаге. Алексей Навальный, находясь в колонии и пережив отравление нервно-паралитическим ядом, объявил голодовку с требованием допустить к себе лечащего врача. Протестное голодание — последний способ мирно отстоять свои права, которые регулярно нарушаются.

 

Мы поговорили с Леонидом Волковым и Сергеем Бойко, которые также держали голодовку. Они рассказали о своем опыте и что значит голодовка как политический жест. Также мы связались с врачом-специалистом по лечебному голоданию, который вел Любовь Соболь во время ее голодовки, Александром Барвинским. Он объяснил, как голодовка воздействует на организм, к каким последствиям приводит и многое другое.

 

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