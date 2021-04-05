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Организация «Лига безопасного интернета», которую возглавляет член Общественной палаты Екатерина Мизулина, попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Сегодня в Москве проходит суд над Любовью Соболь. Коллегу Алексея Навального обвиняют в проникновении в чужую квартиру. В соцсетях после инцидента Соболь сообщала, что в квартире предполагаемого сотрудника ФСБ ей не открыли и что она зашла в соседнюю квартиру. В ней живет теща Кудрявцева и сообщалось, что заявление в полицию подала именно она. Статья, по которой судят политика, предусматривает до 2 лет лишения свободы. Любовь Соболь сейчас находится под домашним арестом по так называемому «санитарному делу», связанному с зимними акциями в поддержку политика Алексея Навального.

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