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Мизулина против Дудя. Суд над Соболь. Почему Путин делает ставку на генетику

В «Лиге безопасного интернета» заинтересовались ютуб-каналом Юрия Дудя. Все из-за якобы пропаганды наркотиков. Организация, которую возглавляет член Общественной палаты Екатерина Мизулина (дочь законотворца Елены Мизулиной), попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить интервью Дудя.

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