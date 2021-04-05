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Дождь. Почему на Юрия Дудя пожаловались в полицию и что ему грозит 05.04.2021

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Телеканал Дождь 05.04.2021. Почему на Юрия Дудя пожаловались в полицию и что ему грозит
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Телеканал Дождь - Почему на Юрия Дудя пожаловались в полицию и что ему грозит (5 Апреля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

В «Лиге безопасного интернета» заинтересовались ютуб-каналом Юрия Дудя. Все из-за якобы пропаганды наркотиков. Организация, которую возглавляет член Общественной палаты Екатерина Мизулина (дочь законотворца Елены Мизулиной), попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить интервью Дудя.

 

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