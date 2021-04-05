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Время покажет 05.04.2021

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Время покажет 05.04.2021
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Время покажет (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Долгожданный разговор состоялся, Байден и Зеленский созвонились, а сразу после беседы против российских компаний ввели санкции. Обострение на Донбассе, есть пострадавшие среди мирного населения, в результате обстрелов погиб ребенок. У России нет монополии на русский язык, считают на Украине. В США обсуждают интервью сына Джо Байдена, свое пьянство и наркоманию он объясняет работой в украинской компании и обвиняет русских.

 

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