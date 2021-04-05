Долгожданный разговор состоялся, Байден и Зеленский созвонились, а сразу после беседы против российских компаний ввели санкции. Обострение на Донбассе, есть пострадавшие среди мирного населения, в результате обстрелов погиб ребенок. У России нет монополии на русский язык, считают на Украине. В США обсуждают интервью сына Джо Байдена, свое пьянство и наркоманию он объясняет работой в украинской компании и обвиняет русских.

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