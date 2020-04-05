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Специальный репортаж. Машины войны 05.04.2021

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Специальный репортаж 05.04.2021. Машины войны
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Специальный репортаж - Машины войны (5 Апреля 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

О том, что беспилотники могут выиграть целую войну, заговорили после армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года. Тогда мировые СМИ облетели кадры прямых попаданий бомб и ракет точно в цель. Иногда складывалось ощущение нереальности происходящего. Настолько внушительным казалось преимущество армии Азербайджана.

 

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