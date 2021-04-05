Царьград. Главное. Скажите спасибо за «дешёвый» бензин: Кто лжёт в истории с ростом цен 01.04.2021

Второй год подряд Россия ставит рекорд по экспорту золота на мировой рынок. Главный пункт назначения – Великобритания. Заработать сверхприбыль на выгодной конъюнктуре рынка или создать «запасной аэродром» для элиты? Эту и другие злободневные темы разберем в «Царьград.Главное» с Валентином Катасоновым.

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