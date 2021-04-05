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Царьград. Главное. Рекордный вывоз золота из России в Лондон: элита готова бежать 05.04.2021

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Царьград. Главное 05.04.2021. Рекордный вывоз золота из России в Лондон: элита готова бежать
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Царьград. Главное - Рекордный вывоз золота из России в Лондон: элита готова бежать (5 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Второй год подряд Россия ставит рекорд по экспорту золота на мировой рынок. Главный пункт назначения – Великобритания. Заработать сверхприбыль на выгодной конъюнктуре рынка или создать «запасной аэродром» для элиты? Эту и другие злободневные темы разберем в «Царьград.Главное» с Валентином Катасоновым.

 

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