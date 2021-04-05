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Политическая Россия. Будни Навального: не работает и хамит общественникам 05.04.2021

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Политическая Россия 05.04.2021. Будни Навального: не работает и хамит общественникам
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Политическая Россия - Будни Навального: не работает и хамит общественникам (5 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Свой «богатый внутренний мир» в очередной раз продемонстрировал публике сидящий в Петушинском районе фюрер резиновых уточек. Объявив себя больным, Навальный не только отказывается трудиться – что неудивительно для профессионального дармоеда – но и хамит российским общественникам, которые приехали посмотреть на условия проживания заключённых в ИК-2.

 

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