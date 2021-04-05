Свой «богатый внутренний мир» в очередной раз продемонстрировал публике сидящий в Петушинском районе фюрер резиновых уточек. Объявив себя больным, Навальный не только отказывается трудиться – что неудивительно для профессионального дармоеда – но и хамит российским общественникам, которые приехали посмотреть на условия проживания заключённых в ИК-2.

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