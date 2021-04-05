«Ибупрофена мало, нужен консилиум врачей и адекватное лечение»: токсиколог о голодовке Навального

Второго апреля профсоюз «Альянс врачей» и другие российские врачи выступили с требованием безотлагательно оказать Алексею Навальному медицинскую помощь, допустить к нему квалифицированного врача и выдать все необходимые лекарства. После публичного обращения медиков к Навальному в колонию допустили съемочные группы нескольких телеканалов, а врачей, способных оказать необходимую помощь, — так и не допустили.

Без должного лечения каждая упущенная минута голодовки Алексея Навального может привести к дальнейшему усугублению токсической полинейропатии — нарушению проводимости нервов — вплоть до комы и смерти.

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