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Навальный LIVE. Врачи едут в ИК-2. Не протестовать. Спасать 05.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 05.04.2021. Врачи едут в ИК-2. Не протестовать. Спасать
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Алексей Навальный LIVE - Врачи едут в ИК-2. Не протестовать. Спасать (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Второго апреля профсоюз «Альянс врачей» и другие российские врачи выступили с требованием безотлагательно оказать Алексею Навальному медицинскую помощь, допустить к нему квалифицированного врача и выдать все необходимые лекарства. После публичного обращения медиков к Навальному в колонию допустили съемочные группы нескольких телеканалов, а врачей, способных оказать необходимую помощь, — так и не допустили. 

 

Без должного лечения каждая упущенная минута голодовки Алексея Навального может привести к дальнейшему усугублению токсической полинейропатии — нарушению проводимости нервов — вплоть до комы и смерти.

 

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