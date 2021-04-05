В этом выпуске:

- Перемирие на Донбассе закончилось – констатируют в ОБСЕ;

- Нефти в России осталось на 58 лет, заявил глава Роснедр Киселёв;

- Роскомнадзор помиловал Твиттер;

- Просрочка граждан по кредитам приблизилась к триллиону рублей;

- Искусственный интеллект хотят внедрить в российские суды;

- Коммерсант пишет о дефиците на российском авторынке;

- В Казахском Павлодаре планируют переименовать все улицы, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом;

- В Турции снова рекордный прирост заболевших ковидом – плюс 42 тысячи за сутки;

- Протодиакона Кураева лишили сана, посоветовали переосмыслить свои идеи и вернуться на путь церкви.

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