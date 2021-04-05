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Константин Сёмин. Украинская булава. Тренды рутуба. Святая немилость. Галопом по Европам 05.04.2021

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Константин Сёмин 05.04.2021. Украинская булава. Тренды рутуба. Святая немилость. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Украинская булава. Тренды рутуба. Святая немилость. Галопом по Европам (5 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

В этом выпуске:

- Перемирие на Донбассе закончилось – констатируют в ОБСЕ;
- Нефти в России осталось на 58 лет, заявил глава Роснедр Киселёв;
- Роскомнадзор помиловал Твиттер;
- Просрочка граждан по кредитам приблизилась к триллиону рублей;
- Искусственный интеллект хотят внедрить в российские суды;
- Коммерсант пишет о дефиците на российском авторынке;
- В Казахском Павлодаре планируют переименовать все улицы, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом;
- В Турции снова рекордный прирост заболевших ковидом – плюс 42 тысячи за сутки;
- Протодиакона Кураева лишили сана, посоветовали переосмыслить свои идеи и вернуться на путь церкви.

 

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